THY- Euroleague
0553 313 94 23

Geniş aileler için "Vestel Kasırga" kolaylığı

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:00
Geniş aileler için "Vestel Kasırga" kolaylığı

İSTANBUL (AA) - Vestel Küçük Ev Aletleri ailesinin yeni kahramanı Vestel Kasırga A9000 toz torbalı elektrikli süpürge, geniş hacmi ve 1.319 TL’lik tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla tozları hapsetmeye geliyor.

Vestel açıklamasına göre, Kasırga A9000 yüzde 99,99 toz filtreleme performansı sayesinde, süpürge fırçasından giren tozu filtreleyerek hapsedip, çekilen tozun tekrar evin içine salınmasını engelliyor. 700 W motor gücü, ve A enerji sınıfı ile dikkat çeken süpürge 63 dB ses seviyesine sahip. Ayrıca sapındaki kumandası sayesinde çekim gücünü eğilmeye ihtiyaç duymadan tek tıkla ayarlama imkanı da sunuyor.

Vestel Kasırga A9000’in reklam kampanyası 10 Aralık’ta TV, dijital mecralar, sosyal medya, açık hava, mağazalarda vitrin giydirmesi gibi mecralarda 360 derece iletişimle başladı. Concept Reklam Ajansı tarafından hazırlanan reklam filminde evin küçük çocuğunun evi dağıtmasına karşılık annenin en büyük yardımcısı olarak Vestel Kasırga Elektrikli Süpürge, günü kurtaran bir kahraman olarak öne çıkıyor. Şık tasarım detayları sayesinde çocuğun hayalinde tıpkı bir otomobil gibi canlanan Kasırga’nın, tozu döndürmek yerine hapseden filtre teknolojisine de dikkat çekiliyor. Film ürünün yüksek çekim gücü ve geniş hacmine dikkati çekiyor.
Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:00
  1. Vestel

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
    1. Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı..
    2. TCMB döviz kurları
    3. HDP belediye başkan adayları 2019 Urfa
    4. Türkiye'den Avusturya'nın Sembol..
    5. PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele..
    6. İstanbul'da kar tedbirleri
    7. Tarihi eser ve gök taşı satmaya..
    8. Erzurum'da terör operasyonu
    9. Kışın sıcak suyu severiz ama, çok..
    10. Boluspor, Altınordu maçına odaklandı
    11. Lonca Girişimcilik Merkezi 11 startup..
    12. ENCoin, kart puanını uçak biletine..
    13. MKE Ankaragücü'nde Demir Grup..
    14. Kadın cezaevi inşaatından bakır çalan..
    15. Türk Kızılayı Derneği: "Kızılay, yerel..
    16. FETÖ sanığına hapis cezası
    17. Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı..
    18. Türk Kızılayı Derneği: "Milletimiz ve..
    19. Ruhsatsız maden ocağındaki göçükte iki..
    20. ByLock kullanıcısı sanık,..
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?