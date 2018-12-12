Geniş aileler için "Vestel Kasırga" kolaylığı

İSTANBUL (AA) - Vestel Küçük Ev Aletleri ailesinin yeni kahramanı Vestel Kasırga A9000 toz torbalı elektrikli süpürge, geniş hacmi ve 1.319 TL’lik tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla tozları hapsetmeye geliyor.

Vestel açıklamasına göre, Kasırga A9000 yüzde 99,99 toz filtreleme performansı sayesinde, süpürge fırçasından giren tozu filtreleyerek hapsedip, çekilen tozun tekrar evin içine salınmasını engelliyor. 700 W motor gücü, ve A enerji sınıfı ile dikkat çeken süpürge 63 dB ses seviyesine sahip. Ayrıca sapındaki kumandası sayesinde çekim gücünü eğilmeye ihtiyaç duymadan tek tıkla ayarlama imkanı da sunuyor.