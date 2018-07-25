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General'in telefonunun şifresi kırıldı!

Eski Hava Harp Akademisi Komutanı Hava Tümgeneral Yüksel'in 15 Temmuz gecesi yaptığı yazışmalar tespit edildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 07:56
General'in telefonunun şifresi kırıldı!

15 Temmuz darbe girişimi kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Hava Harp Akademisi Komutanı Hava TümgeneralRecep Yüksel'in cep telefonunu inceleyen siber polis ilginç bilgilere ulaştı.

Yüksel'in 15 Temmuz gecesi 23.01 ile 16 Temmuz 07.47 arasında bir kişiyle sıklıkla mesajlaştığı tespit edildi. Yüksel'in görüştüğü bu kişiyi telefonuna Şakir Çeşmeli olarak kaydettiği görüldü. Fakat bu numaranın Şükrü Pınar isimli kişiye ait olduğu belirlendi.

Recep Yüksel'in mesajlaşmalarını sildiği, Şükrü Pınar'ın da FETÖ kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi. Recep Yüksel'in Şükrü Pınar'ı telefonuna kaydettiği 'Şakir Çeşmeli' içinde geçen 'Şakir' ifadesinin FETÖ/PDY mensubu şahıslar arasında örgüte aidiyet anlamında kullanılan 'Şakirt' kelimesini çağrıştırdığı, Çeşmeli kelimesinin ise şahsın soyadının Pınar olması sebebiyle tercih edildiği değerlendirildi.

SABAH 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 07:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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