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General Mobile fiyatları General Mobile telefonlarının özellikleri?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz." açıklamasından sonra vatandaşlar General Mobile akıllı telefon fiyatlarını araştırır oldu. Peki General Mobile cep telefonu fiyatları nedir? General Mobile telefonları kaçtan satılıyor? General Mobile telefonlarının özellikleri? General Mobile akıllı telefon fiyatları ve modelleri. İşte detaylar

15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:26
General Mobile fiyatları General Mobile telefonlarının özellikleri?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz." açıklamasından sonra vatandaşlar General Mobile akıllı telefon fiyatlarını araştırır oldu. Peki General Mobile cep telefonu fiyatları nedir? General Mobile telefonları kaçtan satılıyor? General Mobile telefonlarının özellikleri? General Mobile akıllı telefon fiyatları ve modelleri. İşte detaylar

General Mobile GM8 32 GB (General Mobile Garantili)

Ön (Selfie) Kamera13 MP

Dahili Hafıza32 GB

RAM Kapasitesi3 GB RAM

Pil Gücü3075 mAh

Garanti TipiResmi Distribütör Garantili

Ekran Boyutu5,7 inç

Çift Hatlı Yok

İşlemci Kapasitesi1,4 GHz Quad Core + 1,1 GHz Quad Core

Fiyatı: 1.155,00 TL

 

General Mobile GM8 Çift Sim 32GB Akıllı Telefon (Altın)

Çözünürlük : 720x1440

Model : GM8 32GB

İşlemci Hızı : 1.4 GHZ

İşlemci Markası : Qualcomm

Fiyatı: 1.199,00 TL

General Mobile GM 6 Gold

Fiyatı: 959,00 TL

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:26
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