General Mobile fiyatları General Mobile telefonlarının özellikleri?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz." açıklamasından sonra vatandaşlar General Mobile akıllı telefon fiyatlarını araştırır oldu. Peki General Mobile cep telefonu fiyatları nedir? General Mobile telefonları kaçtan satılıyor? General Mobile telefonlarının özellikleri? General Mobile akıllı telefon fiyatları ve modelleri. İşte detaylar15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz." açıklamasından sonra vatandaşlar General Mobile akıllı telefon fiyatlarını araştırır oldu. Peki General Mobile cep telefonu fiyatları nedir? General Mobile telefonları kaçtan satılıyor? General Mobile telefonlarının özellikleri? General Mobile akıllı telefon fiyatları ve modelleri. İşte detaylar
General Mobile GM8 32 GB (General Mobile Garantili)
Ön (Selfie) Kamera13 MP
Dahili Hafıza32 GB
RAM Kapasitesi3 GB RAM
Pil Gücü3075 mAh
Garanti TipiResmi Distribütör Garantili
Ekran Boyutu5,7 inç
Çift Hatlı Yok
İşlemci Kapasitesi1,4 GHz Quad Core + 1,1 GHz Quad Core
Fiyatı: 1.155,00 TL
General Mobile GM8 Çift Sim 32GB Akıllı Telefon (Altın)
Çözünürlük : 720x1440
Model : GM8 32GB
İşlemci Hızı : 1.4 GHZ
İşlemci Markası : Qualcomm
Fiyatı: 1.199,00 TL
General Mobile GM 6 Gold
Fiyatı: 959,00 TL
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