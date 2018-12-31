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General atamalarına ilişkin kararname yayımlandı!

TSK'da general atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 02:06
General atamalarına ilişkin kararname yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı general atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

Tunceli'deki 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa BarutErzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 02:06
  1. Tunceli
  2. Ordu
  3. Erzincan
  4. ismail metin temel
  5. Genelkurmay Başkanlığı
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. cumhurbaşkanlığı

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