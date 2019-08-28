Erdoğan imzaladı! General atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Generallerin atanmalarına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Tümgeneral Erhan Uzun 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet (MÖGK) Komutanlığına, Tümgeneral Ahmet Kurumahmut 4'üncü Kolordu Komutanlığına, Tuğgeneral Tevfik Algan 5'inci Kolordu Komutanlığına, Tuğgeneral Muammer Alper 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına, Tuğgeneral Hakan Yiğittürk 52'nci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığına ve Tuğgeneral İbrahim Dülger Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savunma, Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığına atandı.
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