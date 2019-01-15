Genelkurmay'daki yaralıların fotoğrafını çeken albay savunma yaptı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Savunma yapan eski kurmay albay Mustafa Çiçek, "Esasa ilişkin mütalaa somut iddia ve delillere dayanmamaktadır." iddiasında bulundu. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten Çiçek, mütalaa hakkında "iftira" ifadesini kullandı.

Olay akşamı darbe girişiminden haberdar olması üzerine Genelkurmay Başkanlığına gitmek için evden çıktığını dile getiren Çiçek, Genelkurmay çevresinde vatandaşların olduğunu ve içeriden silah seslerinin geldiğini belirtti.

Kimliğini göstererek 02.06'da nizamiyeden içeri girdiğini söyleyen Çiçek, 15 Temmuz akşamı kışlaya girişinin Orgeneral Ümit Dündar'ın basın açıklamaları üzerine olduğunu öne sürdü.

Genelkurmay yerleşkesi içinde Harp Okulu öğrencilerinin getirildiğini, bölgeye tank sevki olduğunu ve helikopterlerden ateş açıldığını anlatan Çiçek, karşılaştığı sanık eski yarbay Doğan Üstüntaş'a neler olduğunu sorduğunda, güvenlik amaçlı birliğe takviye geldiği cevabını aldığını söyledi.

Karargah binasına yöneldiğinde içeriden çıkan sivil vatandaşlarla karşılaştığını, bunun üzerine Genel Sekreterlik katına çıktığını söyleyen Çiçek, yaralı vatandaşların fotoğraflarını çekmesi hususunda, "Refleks olarak, hukuki delil niteliği taşıyacağı için şehidimizin fotoğrafını cep telefonumla çektim. Suç teşkil eden bir eylem içerisinde bulunmadım." açıklamasını yaptı.

Sanık Çiçek, 5 Aralık 2017'deki ilk savunmasında, "Bulunduğum ortamın şartları, refleks olarak fotoğrafı çekmemi sağladı." ifadesini kullanmıştı.

Olay gecesi yasal olmayan bir emri yerine getirmediğini ileri süren Çiçek, darbe girişimi kapsamında kimseye talimat vermediğini savundu.

Üzerine atılı "FETÖ üyeliği" suçlamasını da kabul etmediğini belirten Çiçek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.