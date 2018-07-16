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Ümit Dündar, görevini Korgeneral Gürak'a devretti

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, görevini Korgeneral Metin Gürak'a devretti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:15
Ümit Dündar, görevini Korgeneral Gürak'a devretti

Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler'in Genelkurmay Başkanlığı'na atanmasıyla yerine getirilen Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, görevini bu sabah Korgeneral Metin Gürak'a devretti.

Devir teslim töreniyle ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay II’nci Başkanlığı Devir-Teslim Töreni, 16 Temmuz 2018 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında icra edilmiştir. Genelkurmay II’nci Başkanlığı görevi, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Ümit DÜNDAR tarafından Korgeneral Metin GÜRAK’a devredilmiştir." ifadelerine yer verildi.

 
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:15
  1. Genelkurmay Başkanlığı
  2. Ümit Dündar
  3. metin gürak

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