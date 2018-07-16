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Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak kimdir?

Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar'ın yerine getirilen Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak, bu sabah göreve başladı. 15 Temmuz gecesinde Ankara Garnizon Komutanı olarak verdiği emirlerle darbecilerin karşısında duran Metin Gürak kimdir?

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:31
Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak kimdir?

Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar'ın yerine getirilen Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak bu sabah göreve başladı.

Orgeneral Ümit Dündar'dan görevi devralan Gürak, 1981'de Kara Harp Okulu'ndan, 1982'de Topçu Okulu'ndan mezun oldu.

1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek pilot olan Gürak, 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargahlarda yürüttüğü görevlerin ardından Gürak, 2006'da tuğgeneralliğe, 2010'da tümgeneralliğe, 2015'te korgeneralliğe terfi etti.

2017 Ağustos ayından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Gürak, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı.

Zerrin Gürak ile evli olan Korgeneral Gürak, iki çocuk ve bir torun sahibi.

Korgeneral Gürak, İngilizce ve Arapça biliyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:31
  1. Genelkurmay İkinci Başkanı Metin Gürak
  2. Genelkurmay atama

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