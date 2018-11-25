0553 313 94 23

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, katıldığı bir programda, 'Türk halkı' demenin ırkçı bir ifade olduğunu ve doğrusunun 'Türk milleti' demek olacağını söyledi.

25 Kasım 2018 Pazar 16:50
Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti

Eski Genelkurmay Başkanı Başkanı İlker Başbuğ, Türkiye'de yaşayanlar için 'Türk halkı’ kavramının kullanılmasının yanlış olduğunu belirterek "‘Türk halkı’ derseniz ırkçı bir kavrama gidersiniz. ‘Türk milleti’ sizin üst kimliğinizdir. Bunun altında farklı etnik guruplardan olabilirsiniz. Buna kimse itiraz edemez. Ama şunu söylemeniz lazım; ‘Ben Türk milletinin bir ferdiyim, etnik kökenim de şudur, şudur, şudur. Buradaki ‘Türk milleti’ kavramı bir üst kimliktir, bağdaştıran bizi kenetleyen çimentodur" dedi.

"Sadece maddi kalkınmayla çağdaşlık olamaz"

Eski Genelkurmay Başkanı Başkanı İlker Başbuğ, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde katıldığı bir söyleşide kalkınmada maddi unsurların yanında eğitim ve öğretimin önemine dikkat çekti. Bir ülkede sadece maddi kalkınma modeli ile çağdaş uygarlık seviyesine çıkılamayacağını söyleyen Başbuğ, "Bu Türkiye’de unutulan bir konu. Özellikle 1950’lerden sonra tamamen unutulan bir konu. O zaman sizin üstüne çıkabilmeniz için bütünsel kalkınmayı sağlamanız lazım. Bütünsel kalkınmada ne var? Maddi kalkınmanın yanında eğitim, öğretim durumunuz. Eğitim, öğretim olarak neredesiniz? Sanatta neredesiniz? İmar, yapılaşma, şehirleşme çünkü yapılaşma şehirleşme bir noktada o ülkenin kültürel yapısını da gösteriyor, neredesiniz? Yani maddi kalkınmayla sadece bina, fabrika, yol şunla olmuyor. Bunun yanına mutlaka kültürel boyutunu da eklemeniz lazım. Tabii kültürel boyut dediğimiz zaman burada eğitim çok önemli bir husus olarak çıkıyor" dedi.

'Türk halkı değil, Türk milleti'

Özellikle bir dönem çok tartışılan ‘Türkiye halkı’ kavramıyla ilgili olarak da İlker Başbuğ, şöyle konuştu:

‘’Medeni Bilgiler kitabını ilk sayfasından ortalarına kadar olan kısmı bizzat Mustafa Kemal kendi el yazısı ile yazmıştır. İlk cümle şu ‘ Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.’ Bu seksen milyona ortak hedef veriyor. Diyor ki, bu cumhuriyeti beraber kurduk. O zaman bu cumhuriyeti korumak, devam ettirmek ilelebet bizim ortak amacımız. Bu kadar basit. Anlamıyoruz, anlamadığımız gibi anlatamıyoruz da işin kötü tarafı da o. Türkiye halkı, ne diyor? Türkiye’yi bir kere sınırlıyor. Yani coğrafya ile sınırlıyor. Türkiye’nin coğrafyası belli mi? Belli. Bu coğrafyada bir halk olarak kabul ediyor. Bunu bazen yanlış kullanıyorlar, bazıları bilinçli olarak, bazıları bilmeden ‘Türk halkı’ diyorlar. Bakın Türk halkı derseniz olmaz. Olmaz o zaman kavramları karıştırırsınız. ‘Türk halkı’ derseniz ırkçı bir kavrama gidersiniz. ‘Türk milleti’ sizin üst kimliğinizdir. Bunun altında farklı etnik guruplardan olabilirsiniz. Buna kimse itiraz edemez. Ama şunu söylemeniz lazım; ‘Ben Türk milletinin bir ferdiyim, etnik kökenim de şudur, şudur, şudur. Buradaki ‘Türk milleti’ kavramı bir üst kimliktir, bağdaştıran bizi kenetleyen çimentodur.’’

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 16:50
  1. Eski Genelkurmay Başkanı Başkanı İlker Başbuğ
  2. Türk halkı
  3. Türk Milleti
  4. flaş açıklamalar
  5. alt kimlik
  6. üst kimlik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da çiftçilerin "su" protestosu
    1. İran'da çiftçilerin "su" protestosu
    2. TSK'ya güç katacaklar! Teslim edilmeye..
    3. Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ:..
    4. Afrika ülkesi İsrail ile normalleşme..
    5. Rejim ve Rusya, "kimyasal silah..
    6. Brexit kararı sonrası İngiliz..
    7. 1. Ortaca Deve Güreşleri
    8. "İngiltere'yle yakın iş birliği..
    9. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile..
    10. Arda Turan'ın acı günü! Vefat etti
    11. TFF Başkan Vekili İbrahim Usta'nın acı..
    12. CHP ve Saadet Partisi'nin görüşme..
    13. Maçın ardından
    14. Çavuşoğlu Rum medyasına konuştu! 'Önce..
    15. Karadeniz'de gerginlik! Rusya geçişi..
    16. Voleybol: Efeler Ligi
    17. FIFA hakemi amatör ligde maç yönetti
    18. Çad Cumhurbaşkanıdiplomatik..
    19. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    20. Mısır'da 9 kişiye idam kararı onaylandı
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?