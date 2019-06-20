Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığında yaşananlarla ilgili çatı davada karar açıklanıyor.20 Haziran 2019 Perşembe 10:36
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığında yaşananlarla ilgili çatı davada karar açıklanıyor.
Aralarında eski orgeneral Akın Öztürk, eski tuğgeneral Mehmet Partigöç, eski tümgeneral Mehmet Dişli ve eski korgeneral İlhan Talu’nun da olduğu 16 sanığa 141’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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