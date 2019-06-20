Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığında yaşananlarla ilgili çatı davada karar açıklanıyor.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığında yaşananlarla ilgili çatı davada karar açıklanıyor.

Aralarında eski orgeneral Akın Öztürk, eski tuğgeneral Mehmet Partigöç, eski tümgeneral Mehmet Dişli ve eski korgeneral İlhan Talu’nun da olduğu 16 sanığa 141’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başyaveri Ali Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

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