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Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın:- "Bugün darbe girişimine esas iştirak eden sanıklar hak ettikleri cezaları aldığı gibi yurt dışında firarda bulunan başta örgüt mensubu olmak üzere, bütün sanıklar da bir gün Türk mahkemeleri önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezaları alacaklardır"

20 Haziran 2019 Perşembe 11:33
Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Genelkurmay çatı davası kararına ilişkin, "Bugün darbe girişimine esas iştirak eden sanıklar hak ettikleri cezaları aldığı gibi yurt dışında firarda bulunan başta örgüt mensubu olmak üzere, bütün sanıklar da bir gün Türk mahkemeleri önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezaları alacaklardır." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince karar açıklandı.

Aydın, kararın açıklanmasının ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karara göre, özellikle "yurtta sulh konseyi" üyeleri hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve değişik oranlarda süreli hapis cezalarına hükmedildiğini belirtti.

Bunların dışındaki sanıklar hakkında ise ağırlaştırılmış müebbete, süreli hapis cezalarına hükmedildiğini ve bir kısım sanıklar hakkında ise beraat kararı verildiğini aktaran Aydın, "Öncelikle şu hususu vurgulamak isterim ki sanıkların bütün engelleme çabalarına, özellikle yargılamanın son safahatında mahkeme heyetine yönelik akıl almaz tehditlerine rağmen mahkemenin makul yargılama süresi içerisinde ve adil yargılama ilkelerine uygun olarak yargılamayı sonuçlandırması, en az verilen mahkumiyet kararları kadar bizim için önemlidir. Bu nedenle mahkeme heyetine teşekkürlerimi özellikle arz etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın, önemli eylemlere imza atan askeri sanıklar hakkında önemli kararlar verildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu sanıkların dışında darbe girişiminin esas faili Fetullah Gülen ve bir kısım önemli sanıklar, yurt dışında yabancı ülkelerin himayesinde rahat bir hayat sürdürmektedirler. Şuna inanıyoruz ki bugün darbe girişimine esas iştirak eden sanıklar hak ettikleri cezaları aldığı gibi yurt dışında firarda bulunan başta örgüt mensubu olmak üzere bütün sanıklar da bir gün Türk mahkemeleri önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezaları alacaklardır.

Şimdi darbe davalarının büyük bir kısmının yerel mahkeme aşamaları sonuçlandı. Bizler avukatlar olarak yerel mahkeme aşamalarını büyük bir titizlikle takip ettik ama yargılama bu aşamada sonlandırılmış değil. Bundan sonra istinaf aşamaları ve temyiz aşamaları da bulunmaktadır. Ümit ederiz ki istinaf ettiğimiz aşamaları da kısa sürede sonuçlanır ve bu davalar kesin bir şekilde karara bağlanır diye ümit ediyorum."


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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:33
  1. Genelkurmay "çatı" davası
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın

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