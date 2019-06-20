Genelkurmay "çatı" davasında karar (2)

ANKARA (AA) - Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında karar açıklandı.



Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki bin 800 kişilik büyük duruşma salonunda görülen davada, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik hükmü açıkladı.



Buna göre, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini yöneten sanıklardan eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, 137 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 540 yıl hapis cezası aldı.

Sanıklardan eski kurmay albay Muzaffer Düzenli, anayasal düzeni ihlal ve cumhurbaşkanına suikast girişimi suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, adam öldürmeden 60 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 540 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

Sanıklar eski kurmay albay Osman Kardal ve eski korgeneral İlhan Talu, anayasal düzeni ihlal suçundan birer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri kurmay albay Ali Yazıcı, anayasayı ihlal suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.

15 Temmuz'da Kara Kuvvetleri Karargahı'nda görevli olmasına rağmen Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına gelen ve darbe faaliyetlerini yöneten kişi olan eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'e, anayasal düzeni ihlal suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

15 Temmuz'da darbeci helikopter pilotlarını yöneten sanıklar Ünsal Coşkun, Mehmet Şahin ve Halil Gül, 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Darbeci helikopter pilotlarına polis araçlarının vurulması talimatını veren eski Kara Havacılık Komutanlığı Taarruz Helikopter Tabur Komutanı yarbay sanık Özcan Karacan ise 30 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Bu sanıklara ayrıca hapis cezası da verildi.

Olay tarihinde Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığında, Proje Geliştirme Şube Müdürü olarak görev yapan eski kurmay albay Doğan Öztürk ve dönemin Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü eski kurmay albay Ramazan Gözel, anayasal düzeni ihlal ve kasten adam öldürme suçlarından 11'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Bu sanıklar 442 yıl hapis cezasına da çarptırıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillere ateş eden eski yarbay Ertuğrul Terzi'ye, anayasal düzeni ihlal ve adam öldürme suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Eski 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı kurmay yarbay Savaş Kabaklı, 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Polatlı darbe davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanıklar eski tümgeneral Osman Ünlü ve eski tuğgeneral Murat Aygün de tüm suçlardan beraat etti, bu sanıkların tahliyesine hükmedildi.

Sanıklardan Özkan Aydoğdu da İstanbul'da yargılandığı davada ceza aldığı için bu dosyadan ceza almadı.

(Sürecek)