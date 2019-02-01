0553 313 94 23

Genelkurmay çatı davasında ara karar

FETÖ'nün darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir sanığın tahliyesine karar verdi- Duruşma, 18 Şubat'a ertelendi

01 Şubat 2019 Cuma 20:17
Genelkurmay çatı davasında ara karar

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir sanığın tahliyesine karar verdi.

17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmaya, sanık ve yakınlarının yanı sıra taraf avukatları katıldı.

Savcının, mütalaasında tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını istediği duruşmada, daha sonra sanıklar ve avukatları tahliyeye yönelik taleplerini iletti.

Verilen müzakere arasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski yüzbaşı Bayram Akpan'ın tahliyesini kararlaştırdı.

Sanık Mehmet Dişli'nin ziynet eşyalarının iadesine karar veren mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti.

Duruşma, 18 Şubat'a ertelendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 20:17
  1. "Genelkurmay çatı" davası
  2. 15 Temmuz
  3. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB'den yalanlama
    1. İBB'den yalanlama
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. Bakanlık duyurdu: Teröristleri etkisiz..
    4. Genelkurmay çatı davasında ara karar
    5. Milli Savunma Bakanlığından, son bir..
    6. Almanya'daki Türk çocuklarından..
    7. Katar'da Asya Kupası kutlamaları
    8. Bakan Kasapoğlu, Hollanda Spor Bakanı..
    9. Yıllar sonra her şeyi itiraf ettiler!..
    10. Milli SİHA Bayraktar, Katar için hazır
    11. Bakan Soylu'dan terör vurgusu: Onların..
    12. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    13. Yapı Kredi'den 4,7 milyar liralık ne kar
    14. Çavuşoğlu-Klimkin ortak basın toplantısı
    15. Libya'da Hafter güçlerine saldırı
    16. Fikret Orman'dan birlik çağrısı
    17. Batı Karadeniz'deki balıkçılılar:..
    18. İsrail askerleri Gazze sınırında 23..
    19. Malezya hükümetinin İsrail yasağına..
    20. Erzurumspor'da Çaykur Rizespor maçı..
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    Japonya'dan tepki çeken karar! Türkiye'yi dahil etmediler
    Japonya'dan tepki çeken karar! Türkiye'yi dahil etmediler
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    O ilimize büyük müjde! Su aranıyordu petrol bulundu
    O ilimize büyük müjde! Su aranıyordu petrol bulundu
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!