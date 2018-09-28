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Genelkurmay çatı davası ileri bir tarihe ertelendi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

28 Eylül 2018 Cuma 18:26
Genelkurmay çatı davası ileri bir tarihe ertelendi

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Savunma yapan eski kurmay yüzbaşı Fatih Üner, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ederek, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

Sanık eski teğmen Furkan Akbenli, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre önce Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atandığını, gördüğü özel kuvvetler kursunun da 14 Temmuz 2016'da mezuniyet töreninin yapıldığını anlattı.

Olay tarihinde tim komutanının emriyle tatbikat amaçlı Akıncı Üssü'ne gittiğini, buradan da tim personeli ile Genelkurmay'a intikal ettiklerini belirten Akbenli, ertesi gün öğle saatlerinde de teslim olduğunu dile getirdi.

Tatbikata katılmak ve Genelkurmay kışlası içinde emniyet almak dışında bir emir almadığını savunan Akbenli, darbe girişiminde bulunmadığını iddia etti. Olaylar esnasında kendi amiri olmayan başka birinden de emir almadığını ileri süren Akbenli, kendisine verilen emirleri sorgulamasının söz konusu olmadığını beyan etti.

Üzerine atılı olan FETÖ üyeliği suçlamasını da kabul etmediğini söyleyen sanık Akbenli, beraatini ve tahliyesini istedi.

Davanın görülmesine 1 Ekim 2018 Pazartesi günü devam edilecek.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 18:26
  1. 15 Temmuz
  2. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. darbe girişimi
  4. FETÖ
  5. Genelkurmay Başkanlığı
  6. Yurtta Sulh Konseyi

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