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Genelkurmay çatı davası

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Teşkilat Şube Müdürü kurmay albay Bilal Akyüz esasa ilişkin savunmasını yaptı

17 Nisan 2019 Çarşamba 21:02
Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Dün başladığı esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını bugün de sürdüren sözde yurtta sulh konseyi üyesi, eski kurmay albay Bilal Akyüz, darbeye ilişkin suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Darbe girişimiyle ilgili komuta kademesini suçlayan, kendisinin de arasında bulunduğu bazı askerlere kumpas kurulduğu iddiasında bulunan Akyüz, 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale geldiği sırada şehit astsubay Ömer Halisdemir tarafından etkisiz hale getirilen Semih Terzi'yi savundu.

Akyüz, "Niye öldürttünüz Terziyi, gelip burada sanık olarak ifade verseydi, alacaksa da cezasını alsaydı." ifadelerini kullandı.

Darbe girişimi sırasında askerler ile vatandaşların karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını, yaşanan ölüm ve yaralama hadiselerinin askerler tarafından yapılmadığını ileri süren Akyüz, konsey üyesi olarak yargılandığını beyan ederek kendisine yaşanan ölüm ve yaralamalardan bir sorumluluk yüklenmemesi gerektiğini savundu.

- "Hiç canlı olmayacak"

Darbe girişimi sonrası Akıncı Üssü'ndeki arabasında yapılan aramada ele geçirilen, "Hiç canlı olmayacak. Belki de Başbakan da." şeklindeki not hakkında da savunma yapan eski kurmay albay Akyüz, notun kendisine ait olmadığını iddia etti.

Aracında arama yapılırken kendisinin ya da avukatının hazır bulunmadığını ve Akıncı Üssü'ndeki darbecilerin teslim alınmasından sonra deliller üzerinde oynama yapılmış olabileceğini öne süren Akyüz, "Akıncı'da usule uygun arama yapılmamıştır. Bu nedenle elde edilen delillerin tamamı kanunsuzdur." ifadelerini kullandı.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 21:02
  1. "Genelkurmay çatı" davası
  2. 15 Temmuz
  3. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. Bilal Akyüz
  5. darbe girişimi
  6. FETÖ
  7. Genelkurmay Başkanlığı
  8. Yurtta Sulh Konseyi

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