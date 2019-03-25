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Genelkurmay çatı davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin davada, Genelkurmay Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevli eski binbaşı Ahmet İlhan Ayşan esasa ilişkin savunma yaptı

25 Mart 2019 Pazartesi 20:17
Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, Genelkurmay Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevli eski binbaşı Ahmet İlhan Ayşan esasa ilişkin savunma yaptı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanlığına telefonsuz gittiğini anlatan Ayşan, "Rutinim olan Genelkurmay'a, sistem arızalarını çözmek için giriş yaptım. Cep telefonsuz nasıl emir alabilirim devleti yıkmaya yönelik?" dedi.

Darbe girişiminin yaşandığı günün erken saatlerinde akademik çalışmalar yaptığını öne süren Ayşan, "15 Temmuz benim için normal bir gündü. Hacettepe Üniversitesinde siber güvenlik sistemleri üzerine çalıştığım tezimle ilgili çalışmalarda bulunuyordum. O gün proje elemanlarıyla proje çalışması yaptık." beyanında bulundu.

Duruşmaya yarın sanık Ayşan'ın savunmasıyla devam edilmek üzere ara verildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 20:17
  1. Ahmet İlhan Ayşan
  2. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince
  3. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)
  4. Genelkurmay Başkanlığı
  5. Genelkurmay Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevli eski Binbaşı Ahmet İlhan Ayşan
  6. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'
  7. Yurtta Sulh Konseyi

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