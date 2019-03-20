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Genelkurmay çatı davası

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmayı basan ve komutanları derdest eden ekibin başında bulunan sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski kurmay albay Fırat Alakuş'un esasa ilişkin savunmasıyla Genelkurmay çatı davasına devam edildi- Savunmasında, Şehit Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'yi savunan Alakuş, Terzi hakkındaki ölüm emrinin kendisine verilmesi halinde bunu yerine getirmeyeceğini dile getirdi

20 Mart 2019 Çarşamba 22:27
Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, beraberindeki Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) askeri ile Genelkurmayı basan ekibin başında bulunan sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski kurmay albay Fırat Alakuş, esasa ilişkin savunma yaptı.

Dün görülen celsede başladığı savunmasını bugün de sürdüren Alakuş, firari Adil Öksüz liderliğinde Ankara'daki darbe toplantılarına katıldıklarını itiraf eden ve soruşturmaların ilk başında "Şapka" ve "Kuzgun" kod adlarıyla dinlenen eski askerler Hakan Bıyık ve Halil İbrahim Yıldız'ın yurtta sulh konseyinde olmamasını eleştirdi.

"Patates hat" olarak bilinen başkası adına kayıtlı telefonu örgütsel amaçlı kullandığına dair tespit hakkında da konuşan Alakuş, şahsı adına kayıtlı telefon ile kullandığı iddia edilen patates hatlı telefonun sinyal verilerinin eşleşmediğini ileri sürdü. Alakuş, "patates hat" kullanmadığını savundu.

Olay günü, kendisi ve personelinin tuzağa düşürüldüğü iddiasında bulunan Alakuş, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'yı suçladı.

- Semih Terzi'yi savundu

Şehit astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen yurtta sulh konseyi üyesi Semih Terzi'nin de Aksakallı tarafından hedefe konulduğunu öne süren Alakuş, "Semih Terzi'den FETÖ'cü çıkmaz. Adam herkesin bildiği ulusalcı ve milliyetçi biridir. ÖKK'de kimse sorsanız söyler." dedi.

Olay günü, Aksakallı tarafından darbeciler hakkında ölüm emri verildiğini, Terzi'nin de bu şekilde öldüğünü belirten Alakuş, Terzi hakkındaki ölüm emrinin kendisine verilmesi halinde bunu yerine getirmeyeceğini dile getirdi.

Darbe girişiminde bulunduğuna dair suçlamayı kabul etmediğini, darbeci olmadığını ileri süren sanık Alakuş, "Darbeci olarak ne yapmışım. Güvenliği sağlama amaçlı Genelkurmay Başkanının emriyle personeli yere yatırmışım. Kara Kuvvetleri Komutanını yere yatırarak mı darbe yaptım?" ifadesini kullandı.

Alakuş, soruşturma ve kovuşturma aşamasında hukuk ihlalleri yapıldığını iddia ederek savunmasını tamamladı.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 22:27
  1. "Genelkurmay çatı" davası
  2. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. darbe girişimi
  4. FETÖ
  5. Fırat Alakuş
  6. Genelkurmay Başkanlığı
  7. Yurtta Sulh Konseyi

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