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Genelkurmay çatı davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin davaya, sözde yurtta sulh konseyi üyesi olduğu belirtilen sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi- Duruşmada, eski Genelkurmay Başkanlığı personel başkanı korgeneral İlhan Talu savunma yaptı

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:09
Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, sözde yurtta sulh konseyi üyesi, eski Genelkurmay Başkanlığı personel başkanı korgeneral İlhan Talu, esasa ilişkin savunma yaptı.

Savunmasına 22 Şubat'ta başlayan Talu, sözde atama listesinde adının "göreve devam" şeklinde bulunduğunu belirterek, bu listenin nerede ve kim tarafından hazırlandığını bilmediğini öne sürdü.

Talu, bu listede "göreve devam" yazılmasının kendisi için tenzili rütbe olduğunu iddia ederek, darbe girişiminin bastırılması için çalıştığını savundu.

Darbe planının hazırlanmasıyla ilgili toplantılara katılmadığını ileri süren Talu, sözde yurtta sulh konseyi üyesi olduğuna yönelik iddiayı da reddetti.

Talu, konsey üyesi olduğu belirtilenlerle de darbe girişi öncesi irtibatının olmadığını öne sürerek, korgeneral rütbesi ve personel başkanı olmasından dolayı konsey üyeliğiyle suçlandığını düşündüğünü söyledi.

Personel Başkanlığı görevine bu yapıyla mücadele için getirildiğini savunan Talu, olay günü Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezi'ne de (SKHM) örgüt tarafından koparılan emir komuta zincirinin yeniden oluşturulması için gittiği iddiasında bulundu. Talu, darbeyi SKHM'den sevk ve idare ittiği iddiasının da doğru olmadığını ileri sürdü.

"İhanet yaftasını kabul etmiyorum." diyen Talu, FETÖ ile elinden geldiğince mücadele ettiğini iddia etti.

Talu, "Bütün suçum darbe gecesi karargahta bulunmam ve rütbemin korgeneral, görevimin personel başkanı olmasıdır." dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen Talu, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya, yarına kadar ara verildi.


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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:09
  1. "Genelkurmay çatı" davası
  2. 15 Temmuz
  3. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. Eski Genelkurmay Personel Başkanı korgeneral İlhan Talu
  5. FETÖ
  6. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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