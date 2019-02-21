0553 313 94 23

Genelkurmay çatı davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davaya, sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi olduğu belirtilen sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

21 Şubat 2019 Perşembe 14:20
Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi, sanık eski Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı tuğgeneral Hakan Evrim, esasa ilişkin savunmasına devam etti.

Evrim, darbenin planlamasına yönelik toplantılara katıldığına yönelik suçlamayı reddederek buna dair delil bulunmadığını ve bulunamayacağını savundu.

Planlamalara ayıracak zamanı olmadığını söyleyen Evrim, "Ben, asla bu tür bir planlama ve icranın parçası olmadım. Darbe girişiminin sevk ve idaresine yönelik de bir eylemim olmamıştır. Zanlara dayalı ve gerçek olmayan suçlamaları kabul etmem mümkün değildir." savunmasını yaptı.

Evrim, darbe girişiminin yaşandığı gece maskeli, tanımadığı silahlı kişilerce enterne edildiğini öne sürerek, bu kişilerin "İstediklerimizi yapın, yoksa kötü olur." dediklerini iddia edip şöyle konuştu:

"İki komanda gelip, 'Size ve personelinize zarar vermeyeceğiz, sadece lojistik ihtiyaçlarımızın karşılanmasına yardımcı olun' dediler. Lojistik konularda emir vermeye zorlandım. Operasyonel anlamda emrim olmamıştır. Silah zoruyla yapmamı istedikleri lojistik alana dair hususları emretmem darbeye yönelik eylemler değildir."

Hiçbir pilota doğrudan ya da dolaylı emir vermediğini ileri süren Evrim, savcılık makamının bu konuda kendisini kule dikta teyp konuşmalarına binaen suçladığını savundu. Evrim, tapelerde belirtilen konuşmaların kendisine ait olmadığını iddia ederek, "Darbenin yönetilmesine dair, bombalama, uçma, ateş etme gibi bir faaliyetim, söylemim olmamıştır. Buna yönelik suçlamayı kabul etmem mümkün değildir." dedi.

Diyarbakır'dan kalkan jetlerin Akıncı'ya gelmesiyle ilgili suçlamayla alakalı da Evrim, bu uçakların ne kalkışından ne de gelişinden haberdar olduğunu, ne için geldiklerini de bilmediğini öne sürdü.

Akıncı'da 71 uçak bulunduğunu ve Diyarbakır uçaklarına ihtiyacı olmayacağını iddia eden Evrim, bunun da darbe girişiminin içinde yer almadığını gösterdiğini savundu.

Evrim, "Benim darbeyi planladığıma, yönettiğime dair bir delil yoktur. Kamera görüntüleriyle darbeyi yönetmekle suçlanıyorum." diye konuştu.

Sözde atama listesinde kendisi hakkında "göreve devam" ifadesi olduğunu ve "MEB müsteşarlığı" verildiğine değinen Evrim, bunun bilgisi ve iradesi dışında gerçekleştiğini ileri sürdü.

Evrim, ayrıca FETÖ ile bir bağı olmadığını, FETÖ'cü kriterlerinden hiçbirine uymadığını da iddia etti.

- "Öksüz, Batmaz, Biniş ve Oruç'u tanımıyorum"

FETÖ imamı ve darbe girişiminin sivil yöneticilerinden olduğu belirtilen firari Adil Öksüz ile Kemal Batmaz, Harun Biniş ve Nurettin Oruç'u tanımadığını savunan Evrim, sivil bir kişinin üsse ancak refakatçisi ile kayıt yaptırarak girebileceğini söyledi.

Evrim, o gece veya gün, kendi misafiri olmadığını öne sürerek, bu kişilerin isimlerini alınmaları için nizamiyeye vermediğini savundu.

"Ben ihanetin parçası olmadım ve terörist değilim" diyen Evrim, Genelkurmay Başkanı gibi enterne edilmiş olduğunu öne sürdü.

Evrim, Genelkurmay Başkanını Fetullah Gülen ile görüştürmeye çalıştığına yönelik suçlamayı da kabul etmedi.

Mahkeme huzurunda yaptığı ilk savunmasını tekrarlayan Evrim, Fetullah Gülen'i tanımadığını, numarasının da bulunmadığını öne sürdü.

Evrim, "Olay, Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine yönelik bir projedir ve tarafıma kurulmuş bir komplodur." dedi.

Duruşmaya, verilen öğle arasından sonra devam edilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:20
  1. "Genelkurmay çatı" davası
  2. 15 Temmuz
  3. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Duayen Gazeteci Mahmut Sabah son yolculuğuna uğurlandı
    1. Duayen Gazeteci Mahmut Sabah son..
    2. AK Parti’li Mikail Sülük, Pütürge’de..
    3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuşadası’nda
    4. Twitter'dan destek verdi, sorulunca..
    5. En tatlı kampanya 39 Burda’da
    6. Baydilli esnaf buluşmalarını sürdürüyor
    7. Kazakistan'da "Aral Gölü" toplantısı
    8. Aktaş: “Tarımda odaklanmaya ihtiyaç..
    9. Dakka’daki yangın söndü ama..
    10. Temizlik sırası onlara geliyor!..
    11. Ogün Temizkanoğlu’ndan Ali Koç’a:..
    12. "İran Cumhurbaşkanı Ruhani MI6'dan..
    13. Mersin Barosu’ndan kadın cinayetlerine..
    14. "Esed'in cezaevinde çocukların..
    15. Adaylığı çekilen CHP’li Suat Nezir’den..
    16. Samsunspor seri peşinde
    17. Taşköprü’de “Sıfır Atık” bilgilendirme..
    18. Türk üslerinde ‘’kırmızı alarm’’ ilan..
    19. Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
    20. Tarihçi Kemal Karpat vefat etti
    21. "İş Koçumla İşe Hazırım" projesi
    22. Marasalı’dan Şeker Fabrikası sözü
    23. Medipol Başakşehir'de Bursaspor maçı..
    24. Samsung Galaxy M20, Hepsiburada’da ön..
    25. GEKA, 2019 yılı mali destek..
    26. Genç Kızılay Aydın’da anlamlı..
    27. Türk şirket, Kuzey Afrika ve Asya’dan..
    28. Geçmişe sahip çıkan geleceği planlayan..
    29. Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye..
    30. Otomobille sürüye çarptı, 17 koyun..
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...