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Genelkurmay çatı davası

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin davaya, sözde yurtta sulh konseyi üyesi olduğu belirtilen sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi- Eski kurmay albay Mustafa Barış Avılan, suçlamaları kabul etmediği savunmasını iki buçuk günde tamamladı

31 Ocak 2019 Perşembe 13:03
Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde kurmay albay olan eski Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığında şube müdürü Mustafa Barış Avıalan, esasa ilişkin savunmasını sürdürdü.

Sözde yurtta sulh konseyi üyesi olduğu belirtilen Avıalan, Akıncı Üssü 143. Filo'da bulunduğu sırada, kamera kayıtlarında sadece koridorda yürüyüş yaptığı görüntüler olduğunu söyledi.

Avıalan, üsse gittiğinde kim olduğunu bilmediği ve Genelkurmaya bir zarf götürmesi gerektiğini söyleyen kişiye kızdığı için filo binasına girdiğini ve koridorda yürüdüğünü iddia etti. Görüntüsünün de bu koridordaki 10 saniyelik yürüyüşten ibaret olduğunu savunan Avıalan, daha sonra diğer kapıdan çıktığını ve dışarıda zaman geçirdiğini öne sürdü.

O gün eğitim elbisesi giymediğini de iddia eden Avıalan, darbe girişimine iştirak edecek olsa emirlerini daha rahat iletebilmek amacıyla albay rütbesinin de bulunduğu bu üniformasını giyebileceğini ancak bunu yapmadığını bildirdi.

Avıalan, üs komutanı Hakan Evrim'in odasının bulunduğu karargah binasında olduğuna yönelik bir suçlama olduğunu da ifade ederek, suçlamayı kabul etmedi. Avıalan, 143. Filo ve karargah binası arasında mesafe olduğunu iddia ederek buraya hiç gitmediğini ileri sürdü.

Üsteki hazırlık toplantılarına katıldığına yönelik iddiayı da reddeden Avıalan, sıkıyönetim direktifi ya da Genelkurmaya ait uydu görüntüsünün olduğu kağıtlarda parmak izi bulunduğu iddiasını kabul etmedi.

Avıalan, sadece gazino dışında, yemekhane gibi bir yerde dergi, magazinsel materyaller ve kartpostal gibi bir şeyler bulunduğunu, onlara baktığını ifade ederek, sadece bu kağıtlarda parmak izi çıkarsa kabul edebileceğini söyledi.

143. Filo'da toplanan tüm delillerin hukuka aykırı olduğunu iddia eden Avıalan, bu yüzden delil değerlerinin bulunmadığını öne sürdü.

Avıalan, ateşli silahla atış artığı tespiti yapıldığını da belirterek, o gün şahsi tabancasını bir evdeyken bir de savcıya teslim ederken iki kez eline aldığını ifade etti.

Silahını kullanmadığına yönelik beyanda bulanan Avıalan, sabah bırakılan silahların taşınması için yardım talep eden merkez komutanlığının isteği üzerine bunu yerine getirdiklerini belirtti.

Atış artığı örnekleriyle alakalı bir yanlışlık olduğunu ileri süren Avıalan, kendisi gibi o bölgede bulunan ve silah kullanmayan başka sanıklarda da atış örneği çıktığını iddia etti.

Akıncı'da ak ile karanın ayrılamayacağı, farkındalık imkanı olmayan, etraf özel birlik askerleriyle çevriliyken sivil elbiseyle bulunduğunu iddia eden Avıalan, oradan ayrılamadığını ve fiili imkansızlık nedeniyle pasif kaldığını öne sürdü.

İddiaları kabul etmeyen sanık Avıalan, iki buçuk gün süren savunmasını şiir okuyarak tamamladı.

Duruşmaya, öğle arası verildi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 13:03
  1. "Genelkurmay çatı" davası
  2. 15 Temmuz
  3. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. sanık eski kurmay albay Mustafa Barış Avıalan
  6. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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