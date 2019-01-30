Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde kurmay albay olan eski Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığında şube müdürü Mustafa Barış Avıalan, esasa ilişkin savunmasını sürdürdü.

Avıalan, savcılıkta ve burada daha önce verdiği ifadelerde çok büyük oranda aynılık ve birbirini tamamlama olduğunu belirterek, savcılıkta sehven ya da kasten yazılmış yanlış hususları kabul etmediğini söyledi.

Başından beri adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia eden sanık Avıalan, Akıncı Üssü davası ve Genelkurmay çatı davalarında yargılanırken dosyalarının birleştirilmesine itiraz ettiğini aktardı.

Avıalan, örgüt yöneticisi veya üyesi olmadığını da savundu. İddianamede, faaliyetlerin örgüt kapsamında yapıldığının iddia edildiğini anımsatan Avıalan, bunun doğru olmadığını ve kabul etmediğini belirtti.

Avıalan, "Bu davada siz TSK'nın bir projeyle tasfiye edilen beyin takımını yargılıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Ankara'da bir villada 6-9 Temmuz'da örgüt yöneticileriyle gerçekleştirilen toplantılara katıldığına yönelik bir suçlama olduğun belirten Avıalan, bunun gizli tanık olan ancak sonradan kimliği ortaya çıkan "Hakan Bıyık"ın beyanları olduğunu söyledi.

Avıalan, Bıyık'ın tanıklığının yalan ve geçersiz olduğunu anlattığı savunmasında, 6-9 Temmuz'da gerçekleştirildiği iddia edilen toplantılara katılmadığını, bu tarihlerde il dışında olduğunu ileri sürdü.

Avıalan, sözde yurtta sulh konseyi üyesi olduğuyla ilgili de "İddianamede iddia edilmiş olan konseyin varlığını ortaya koyun, ben de bunun üyesiyim diyeceğim." ifadesini kullandı.

- Akıncı Üssü'ne kandırıldığı için gitmiş

Suç tarihinde görevi olmadığı halde Akıncı Üssü'ne gitmekle suçlandığını belirten Avıalan, "Benim Akıncı'da bulunmuş olmam, orada her ne yapıldıysa iştirak ettiğim manasına gelmez." dedi.

15 Temmuz'da evindeki askeri hattan, Genelkurmay Harekat Merkezi'nden aradığını söyleyen kişilerin, Genelkurmay Personel Başkanlığını temsilen Akıncı Üssü'ndeki bir toplantıya katılması emri aldığını iddia eden Avıalan, birinci ve ikinci sicil amirlerine ulaşamadığını, ancak mantıklı ve hukuka uygun bir emir olduğu için buna uyduğunu savundu.

Akıncı Üssü'nde yaşanan bir olaya iştirak etmediğini ve kandırıldığı için oraya gittiğini ileri süren Avıalan, "Beni arayan veya aratan şahısların bulunması ve hilelerini kabul etmeleriyle bunu ispatlayabilirim." ifadesini kullandı.

Duruşmaya, yarın Avıalan'ın esasa ilişkin savunmasıyla devam edilmek üzere ara verildi.