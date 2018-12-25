0553 313 94 23

Genelkurmay çatı davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

25 Aralık 2018 Salı 13:52
Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Sanık eski Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeli astsubay Turgay Perişan, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Silopi'de görev yaptığını, 13 Temmuz'da sağlık raporu almak ve bir tatbikata katılmak üzere Ankara'ya gönderildiğini söyledi.

Sağlık raporuyla uğraşırken albay Murat Korkmaz'ın arayıp tatbikata katılmasını söylediğini anlatan Perişan, 15 Temmuz akşamı tatbikat maksadıyla Muhafız Alayı'na gittiğini belirtti.

Perişan, tatbikatın iptal olduğunu ve Genelkurmay'a emniyet maksadıyla gidileceğini öğrendiğini belirterek giderken yolun polislerce kapatıldığını gördüğünü, kendilerine ateş açan bir polis tarafından elinden, yanındaki Fatih Sarımehmet'in de bacağından yaralandığını ifade etti.

Açılan ateş üzerine bulundukları araçla İnönü Bulvarı'ndan Eskişehir yönüne ters yoldan girdiklerini ve Genelkurmay'a geçtiklerini anlatan Perişan, burada revire gittiğini dile getirdi.

Hastaneye gitmek üzere beklerken tank personeli olduğunu öğrendikleri askerlerin de oraya getirildiğini bildiren Perişan, revirden çıktığını ve dışarıdan silah sesleri ile slogan geldiğini duyduğunu anlattı.

Perişan, TÜİK bölgesinde kimliklerini göstererek gelen biri polis iki kişi ile konuştuğunu, onların haberlerden bahsettiğini ifade ederek kendisinin de Genelkurmay'ı IŞİD ve benzeri saldırılara karşı korumak için orada bulunduğunu söylediğini kaydetti.

Terörist olmadığını savunan ve suçlamaları kabul etmeyen Perişan'ın, esasa ilişkin savunmasına öğle arasından sonra devam edilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 13:52
  1. "Genelkurmay çatı" davası
  2. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. FETÖ
  4. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
  5. Turgay Perişan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!
    1. Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!
    2. GÖRÜŞ - Sudan’da ekonomik kriz ve..
    3. Genelkurmay çatı davası
    4. Gasp şüphelisini giydiği mont ele verdi
    5. Kütahya’da vahşet! 4 ayağı kesilmiş..
    6. Telafer'de bombalı saldırı : 2 ölü 13..
    7. Kürt kardeşlerimizi PKK’nın eline..
    8. Çin'de otobüsü kaçıran saldırgan..
    9. Büyük Atatürk Koşusu'nun basın..
    10. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    11. "Asgari ücretin tatmin edici olduğunu..
    12. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    13. İlk yarıda zirvenin adı bu yıl da..
    14. GÜNCELLEME - Libya Dışişleri..
    15. TİSK'ten asgari ücret açıklaması
    16. Asgari ücrette bir ilk
    17. "Kardemir Karabükspor ligde kalabilir"
    18. ANALİZ - BAE-Suudi medyasındaki..
    19. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    20. Beko'dan yılbaşına özel fırsatlar
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?