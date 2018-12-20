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Genelkurmay çatı davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

20 Aralık 2018 Perşembe 12:52
Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeli teğmen Hamza Er, mesai arkadaşı sanık Furkan Akbenli'nin 15 Temmuz'da akşam mesaiden sonra tatbikat olacağını, emri de tim komutanı Burak Keklik'in verdiğini söylediğini aktardı.

Er, kışladan 3-4 araçla Akıncı Üssü'ne gittiklerini, orada teçhizat kuşanmalarının emredildiğini, tatbikatlarda yanlarında bulunması yasak olduğu için telefonunu burada bıraktığını ileri sürerek, eski albay Fırat Alakuş'un tatbikatın Genelkurmay Başkanlığında gerçekleştirileceğini söylediğini kaydetti.

Genelkurmay nizamiyesine gidince otobüsten indiklerini, kendisinin kuzey nizamiye bölgesine gönderildiğini ifade eden Er, daha sonra silah sesleri geldiğini, ardından dış kuşak emniyetini takviye etmesinin emredildiğini belirtti.

Er, "Bir ÖKK personeline ne olduğunu sorduğumda, terör saldırısından bahsetti ve bunu Fırat Alakuş'un söylediğini belirtti. Sabaha doğru bulunduğum yerden iç tarafa yöneldim. Bir araçta Furkan Akbenli'yi gördüm. Sabah bir kişi ana binaya çağırdı. Darbe yapıldığını öğrendim. Fırat Alakuş burada, irademiz dışında olaylar geliştiğini, bizim sadece emirleri yerine getirdiğimizi, ifade verdikten sonra birliğimize gideceğimizi söyledi." şeklinde savunma yaptı.

Darbeci olmadığını ve kimseye karşı silah kullanmadığını iddia eden Er, emir komuta içerisinde davrandığını söyledi. Er, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya, yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:52
  1. 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Genelkurmay çatı davası

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