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Genelkurmay çatı davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:53
Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeli kurmay yüzbaşı Onur Özdemir, 15 Temmuz'da amirinin "koruma ve güvenlik tatbikatı icra edilecek" emri üzerine Akıncı Üssü'ne, oradan da Genelkurmay Başkanlığı'na gittiğini söyledi.

Özdemir, "Bana Genelkurmay Başkanının emir komutasında görevin icra edileceği söylendi. Genelkurmay'da dış nöbet görevi verildi. Bu esnada kışla içi ve dışındaki olayları takip etme fırsatım olmadı. Terör eyleminin önceden tespit edilerek önlem aldığımızı düşündüm." diye konuştu.

Sabah saatlerine kadar nöbet görevini icra ettiğini öne süren Özdemir, Genelkurmay'da bulunduğu sürede silahlı bir eylemde bulunmadığını iddia etti.

FETÖ'cü olmadığını savunan Özdemir, FETÖ'nün planlayıp, sevk ve idare ettiği darbe teşebbüsü fiillerine de katılmadığını öne sürerek, beraatını talep etti.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:53
  1. 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Genelkurmay çatı davası

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