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Genelkurmay çatı davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

13 Aralık 2018 Perşembe 12:52
Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Sanık eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün emir astsubayı Hasan Hüseyin Sarıtarla, savunmasında 15 Temmuz'da komutanı mesaide olduğu için kendisinin de mesaiye kaldığını söyledi.

Sarıtarla, akşama doğru Partigöç'ün makam odasından çıktıkları sırada silah sesleri duyduklarını belirterek, "Biz de kendimizi korumak için olduğumuz yerde çömelerek bekledik. Dışarıya baktığımda, ismini sonradan öğrendiğim Bülent Aydın'ın şehit edildiğini gördüm." dedi.

Yaşadıkları bu anların görüntüsünü mahkeme heyetine de izlettiren Sarıtarla, "Görüldüğü gibi yerde ters kelepçeli yatan askeri kaldırıp emniyetli odaya alıyorum." ifadesini kullandı.

Hukuk dışı bir emir almadığını ve vermediğini savunan Sarıtarla, beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 12:52
  1. "Genelkurmay Çatı davası"
  2. "Yurtta Sulh Konseyi"
  3. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ

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