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Genelkurmay "çatı" davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

30 Kasım 2018 Cuma 11:52
Genelkurmay "çatı" davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, bugün savunma yapması beklenen sanık eski Genelkurmay Başkanlığı Emniyet Subayı yarbay Gökhan Eski ile sanık tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün emir astsubayı sanık Hasan Hüseyin Sarıtarla hazır olmadıkları gerekçesiyle hakim karşısına çıkmadı.

Daha sonra sözde yurtta sulh konsey üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, aleyhinde ifade veren itirafçı S.A'nın ifadelerine karşı ek savunma yaptı.

Söz konusu beyanların gerçekleri yansıtmadığını iddia eden Kırker, S.A'nın FETÖ itirafçısı olduğunu, bu nedenle söylediklerine itibar edilmemesi gerektiğini savundu.

Daha sonra ara karar öncesi sanık ve avukatlarının tahliyeye yönelik talepleri ile cumhuriyet savcısının mütalaası alındı.

Savcı, adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Duruşmaya ara verildi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 11:52
  1. 15 Temmuz
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. Genelkurmay Başkanlığı
  6. Yurtta Sulh Konseyi

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