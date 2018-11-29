Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski kurmay binbaşı Nejdet Eroğlu, olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığında İcra Subaylığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığını söyledi.

Olay günü dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın karargaha dönmesini beklediğinden mesaiyi terk etmediğini ileri süren Eroğlu, komutanı beklediği sırada Genelkurmay nizamiyesinde çatışma olduğunu öğrendiğini kaydetti.

Eroğlu, çatışma olduğunu duyunca Kara Kuvvetleri Komutanı'na suikast yapılabileceği düşüncesiyle Genelkurmay'a gittiğini öne sürdü.

Genelkurmay'a kuzey nizamiyeden girmeye çalıştığını fakat engellendiğini ileri süren Eroğlu, bunun üzerine demir parmaklıklardan içeri atladığını, ardından bir rütbeli tarafından zorla destek kıtaları binasındaki erbaş gazinosuna götürüldüğünü iddia etti.

Eroğlu, bulunduğu yere ara ara askerlerin gelip gittiğini, cep telefonu bulunmadığı için de ne olduğunu tam olarak anlayamadığını savundu.



Genelkurmay kışlasına komutana yapılacak suikast girişiminden dolayı yanında bulunmak için gittiğini ileri süren Eroğlu, kışlaya giren askeri araçların ve tankların durumunu gün aydınlanınca gördüğünü bunu üzerine askeri inzibat olmadığından polise sığındığını söyledi.

Odasında yapılan aramada döviz ve ziynet eşyası bulunduğu belirtilen Eroğlu, tüm birikimini daha güvenli olacağını değerlendirdiği için Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki odasında tuttuğunu savundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.