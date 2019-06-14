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Genelkurmay Başkanlığının "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Akif ve Çavuş Mustafa'nın anıldığı törenin videosu yayımlandı

14 Haziran 2019 Cuma 21:04
Genelkurmay Başkanlığının "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği

ANKARA (AA) - Türk Silahları Kuvvetlerince (TSK), "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Akif ve Çavuş Mustafa'nın anıldığı törenin videosu paylaşıldı.

TSK'nin Twitter hesabından, Genelkurmay Başkanlığınca şehitleri yad etmek için başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği çerçevesinde çarşamba günü Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda düzenlenen törene ilişkin video paylaşıldı.

Törende, Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Akif ve Çavuş Mustafa anıldı. Er Akif'in torunu Köksal Yonca ile Çavuş Mustafa'nın torunu Okan Yüceer de kısa birer konuşma yaptı.

Her iki şehidin ailesi, tören için TSK'ye teşekkür etti.

Törene ilişkin video, TSK'nin YouTube kanalında da paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 21:04
  1. Birinci Dünya Savaşı
  2. TSK
  3. Youtube kanalı

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