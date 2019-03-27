0553 313 94 23

"Genelkurmay Başkanı'nın çağrısı Buteflika'nın onayıyla yapılmış olabilir"

- Cezayirli uzmanlar, Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in, ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa maddesinin uygulanması çağrısını Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın onayıyla yaptığını savundu

27 Mart 2019 Çarşamba 00:02
"Genelkurmay Başkanı'nın çağrısı Buteflika'nın onayıyla yapılmış olabilir"

CEZAYİR (AA) - Cezayirli uzmanlar, Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in, ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa maddesinin uygulanması çağrısını, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın onayıyla yapmış olabileceğini savundu.

Cezayirli Anayasa Uzmanı Fetihe bin Abu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Salih'in, Anayasa'nın 102'nci maddesinin uygulanması isteğini değerlendirerek, bunun Buteflika'nın onayıyla olabileceğini belirtti.

"Belki de Buteflika istifa etti. Salih'in elinde Buteflika'nın istifası olabilir." diyen Bin Abu, Genelkurmay Başkanı'nın, Buteflika'dan onay almadan böyle bir adım atmasını öngörmediğini söyledi.

Bin Abu, Cezayirliler nezdinde ordu kabul gördüğü için bu çağrının başka bir kesim tarafından değil, ordu tarafından yapıldığına dikkati çekti.

Anayasa Hukuku Uzmanı Bucemea Suveylih de Genelkurmay Başkanı'nın, ülkede faaliyet gösteren bir kurum olarak ordunun görüşünü ifade ettiğini belirtti.

Suveylih, "Anayasa'nın 102. maddesinde 'cumhurbaşkanının kronik ya da tehlikeli bir hastalık nedeniyle görevini yerine getirmesi mümkün olmadığı takdirde' ifadesi yer alıyor. Bu 'mümkün olmama' durumuna karar verecek olan kim? Buna karar verecek olan Cumhurbaşkanı, Parlamento Başkanı ya da Cumhurbaşkanı'nın doktorudur." dedi.

Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa'nın 102'nci maddesinin uygulanması çağrısı yapmıştı.

- Anayasa'nın 102'nci maddesi

Cezayir Anayasası'nın 102'nci maddesine göre, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir sebeple görevlerini yerine getirememesi halinde Anayasa Mahkemesi "zorunlu" olarak toplanır.

Mahkeme, bu durumun ispatının ardından parlamentoya oy birliğiyle "cumhurbaşkanının görev yapamaz halinin ilan edilmesi" önerisinde bulunur.

Ulusal Halk Meclisi ve Ümmet Meclisi olarak iki kanadıyla toplanan parlamentonun öneriyi kabul etmesi için 3'te 2 çoğunluk aranır. Önerinin kabulü halinde cumhurbaşkanının yetkilerini 45 gün süreyle Ümmet Meclisi Başkanı üstlenir. 45 gün sonunda cumhurbaşkanının görev yapamaz hali devam ederse "zorunlu istifa" ile cumhurbaşkanlığı makamında "boşluk" ilan edilir.

Ümmet Meclisi Başkanı, en fazla 90 gün süreyle geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapar ve bu süreçte seçimler düzenlenir. Geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamaz.

- Cezayir'de gösteriler

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın ciddi sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimlerde bir kez daha aday olması ülkede bir süredir protestolara neden oluyordu.

Buteflika, protestolar üzerine 11 Mart'ta sürpriz bir kararla seçimleri ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurdu.

Ancak Buteflika'nın bu adımını "seçime gitmeden görev süresini uzatma" şeklinde değerlendiren Cezayirliler gösterilerini sürdürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 00:02
  1. Abdulaziz Buteflika
  2. Cezayir
  3. seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye kütah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    1. CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile..
    2. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    3. Trump Uzay Kuvvetleri Komutanı adayını..
    4. İskeledeki vinç denize devrildi,..
    5. Malatya’da silahla havaya ateş eden..
    6. Filistinli Adham Hüseyin'in süresiz..
    7. Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine..
    8. Malatya’da silahlı kavga
    9. Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    10. Türk Keneşi Berlin’de toplandı
    11. Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti..
    12. Umman ABD'nin Golan Tepeleri kararını..
    13. Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı
    14. "780 bin kilometre toprağımızın bir..
    15. "CHP'nin yeni projesinin adı,..
    16. Büyük Trabzonlular Buluşması
    17. Arnavutluk'ta Türk Filmleri Haftası
    18. "Genelkurmay Başkanı'nın çağrısı..
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 27 Mart 2019
    20. İsrail saldırılarında 500 konut zarar..
    21. Aras verdiği sözlerin altına imzasını..
    22. Başkan adayı Hıdır, Başkan olduğunda..
    23. ABD'den 'S-400' baskısı: F-35..
    24. Midyat’ta trafik kazası: 6 yaralı
    25. Türkiye’nin yerli üretim elektrikli..
    26. Filistin'den İsrail ve BM Güvenlik..
    27. Yazıcıoğlu sevgisi salona sığmadı
    28. Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı
    29. İsmet Yıldırım Çorumlularla buluştu
    30. "Gölbaşı'nda çamur temizleme işi..
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Damar tıkanıklığı nedir? Nasıl tedavi edilir?
    Damar tıkanıklığı nedir? Nasıl tedavi edilir?

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar