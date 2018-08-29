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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den 30 Ağustos mesajı

Genelkurmay Bakanı Orgeneral Yaşar Güler, 30 Ağustos dolayısıyla mesaj yayımladı. Güler mesajında, "Bağrından çıktığımız yüce milletimize en güzel şekilde hizmet etmek ve güvenine layık olmak için ’ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla aralıksız yürütülen terörle mücadele harekatına en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:46
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den 30 Ağustos mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Güler mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bağrından çıktığımız yüce milletimize en güzel şekilde hizmet etmek ve güvenine layık olmak için ’ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla aralıksız yürütülen terörle mücadele harekatına en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla çalışacağız. Bununla birlikte yurt dışındaki görev ve harekat kapsamında dünya barışı ve istikrarına katkı sağlamaya devam edeceğiz." 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:46
  1. GENELKURMAY BAKANI
  2. GÜLER
  3. MESAJ
  4. 30 AĞUSTOS

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