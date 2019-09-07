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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD’nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F.Dundford ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanı Güler tarafından görüşmede, Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentiler ifa

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD’nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F.

07 Eylül 2019 Cumartesi 18:52
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD’nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F.Dundford ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanı Güler tarafından görüşmede, Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentiler ifa

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD’nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F.Dundford ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanı Güler tarafından görüşmede, Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentiler ifade edilerek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 18:52
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