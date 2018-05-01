Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Hulusi Akar’ın, Özbekistan’daki temasları kapsamında, Özbekistan Saavunma Bakanı Tümgeneral Abdulsalom Azizov ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Akar’ın ayrıca, Özbekistan Silahlı Kuvvetler Akademisini de ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu kaydedildi.