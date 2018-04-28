Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile Dunford arasında kritik görüşme!
Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile telefonda görüştü.28 Nisan 2018 Cumartesi 09:38
TSK''dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, 27 Nisan 2018 tarihinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph DUNFORD ile bir telefon görüşmesi yapmıştır.
Görüşmede; bölgesel güvenlik sorunları ve bu kapsamda iki ülke arasındaki işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.
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