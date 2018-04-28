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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile Dunford arasında kritik görüşme!

Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile telefonda görüştü.

28 Nisan 2018 Cumartesi 09:38
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile Dunford arasında kritik görüşme!

TSK''dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, 27 Nisan 2018 tarihinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph DUNFORD ile bir telefon görüşmesi yapmıştır.

Görüşmede; bölgesel güvenlik sorunları ve bu kapsamda iki ülke arasındaki işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 09:38
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