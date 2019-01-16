0553 313 94 23

Genelkurmay Başkanı Güler Dunford'a başsağlığı diledi

Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşına Münbiç'te ölen Amerikan askerleri nedeniyle Milli Savunma Bakanı Akar'ın taziyelerini de iletti

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:39
Genelkurmay Başkanı Güler Dunford'a başsağlığı diledi

BRÜKSEL (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'a Münbiç'te yaşamını yitiren Amerikan askerleri nedeniyle başsağlığı diledi ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Güler ve Dunford arasında Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleşen basına kapalı görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Suriye'deki iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede Münbiç'te ölen ABD askerleri nedeniyle mevkidaşına başsağlığı dileyen Orgeneral Güler'in, Milli Savunma Bakanı Akar'ın taziye dileklerini ilettiği de öğrenildi.

Hulusi Akar'ın "Her türlü yardıma hazır olunduğu" mesajının da Orgeneral Güler tarafından ABD'li komutana aktarıldığı kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:39
  1. ABD asker
  2. Dunford
  3. Güler
  4. Hulusi Akar
  5. Münbiç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belhanda'nın maaşına zam yapıldı
    1. Belhanda'nın maaşına zam yapıldı
    2. Erdoğan konuşuyor...Canlı
    3. Otelin ikinci katından atladı, itfaiye..
    4. Safranbolu'da yangın çıkan ahşap ev,..
    5. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    6. Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur, hakim..
    7. "Türkiye-Irak İlişkileri ve Gelişim..
    8. Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi? Eyvah..
    9. Denizli'de doğal gaz zehirlenmesi!..
    10. Türkiye, müteahhitten 1,5 milyon..
    11. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    12. TBMM, çalışmalarına 2 hafta ara verecek
    13. 93 seçmenli köye 6 muhtar adayı
    14. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme..
    15. Dekan paylaştı! Üniversite gündemine..
    16. Karda mahsur kalan bekçi 22 saat sonra..
    17. Denizli'de doğal gaz zehirlenmesi
    18. Isparta'da uyuşturucu operasyonu
    19. Sarıyer'de cip ambulansa çarptı: 2..
    20. Aracın camını kırıp 90 bin lira çaldılar
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?