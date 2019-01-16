Genelkurmay Başkanı Güler, Amerikalı mevkidaşı Dunford'la görüştü

BRÜKSEL (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile bir araya geldi. Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleşen Güler-Dunford görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme basına kapalı yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Güler ve Dunford'un bir araya gelerek Suriye'deki iş birliğini ele alacaklarını duyurmuştu. İkili en son 8 Ocak'ta Dunford'un Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da bir araya gelmişti.





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