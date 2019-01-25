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Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le telefonda görüştü - ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder: - "İki komutan, Suriye'deki güvenlik durumu ve DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenilmesini sağlamak için ABD ile Türkiye arasında terörle mücadele konusundaki iş birliğinin önemine ilişkin bir görüşme yaptı"

25 Ocak 2019 Cuma 19:15
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumunun ele alındığı bildirildi.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, "İki komutan, Suriye'deki güvenlik durumu ve DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenilmesini sağlamak için ABD ile Türkiye arasında terörle mücadele konusundaki iş birliğinin önemine ilişkin bir görüşme yaptı." ifadesini kullandı.

Türkiye ile ABD'nin, NATO ortağı olarak uzun yıllara dayanan askeri ilişkiden faydalanmaya devam ettiğine dikkati çeken Ryder, Orgeneral Dunford'un, ABD'nin, Türkiye'nin güvenliğine yönelik vaatlerini yinelediğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın aralıkta Suriye'den çekilme talimatını değerlendirmek üzere Ankara'ya giden Dunford, burada mevkidaşı Genelkurmay Başkanı Güler ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelmişti.

Dunford, önceki hafta, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında Güler ile bir kez daha görüşmüştü.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 19:15
  1. ABD
  2. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford
  3. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
  4. Suriye
  5. türkiye

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