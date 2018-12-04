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Genelkurmay arşivlerinden Atatürk ve Türk kadını

Genelkurmay Başkanlığı, demokratikleşme yolunda atılan en önemli adımlardan Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına kavuşmasının 84'üncü yılında, arşivindeki özel fotoğrafları Anadolu Ajansı ile paylaştı- Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflarda Atatürk'ün Prof. Dr. Afet İnan tarafından verilen "Kadın Hakları" konulu bir konferans sırasında, annesinin mezarı başında ve yurt gezilerinde, aralarında kadınların da bulunduğu vatandaşlarla sohbeti sırasında çekilen fotoğraflar yer aldı

04 Aralık 2018 Salı 11:04
Genelkurmay arşivlerinden Atatürk ve Türk kadını

ANKARA (AA) - SARP ÖZER - Genelkurmay Başkanlığı, demokratikleşme yolunda atılan en önemli adımlardan Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına kavuşmasının 84'üncü yılında, arşivindeki özel fotoğrafları Anadolu Ajansı ile paylaştı.

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen fotoğraflarda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile onun sayesinde birçok ülkeden çok daha önce seçme ve seçilme hakkına kavuşan Türk kadınlarının fotoğrafları yer aldı.

Albümde, Atatürk'ün Gazi Orman Çiftliği'nin 1'inci kuruluş yıl dönümü kutlamalarında, Mareşal Fevzi Çakmak'ın kızının düğününde ve yurt gezileri sırasında, aralarında kadınların da bulunduğu vatandaşlarla sohbeti sırasında çekilen fotoğraflar bulunuyor.

Atatürk'ün, Ankara'da Prof. Dr. Afet İnan tarafından verilen "Kadın Hakları" konulu bir konferans sırasında çekilen fotoğrafıyla, İzmir'de 27 Ocak 1923'te annesinin mezarı başındaki fotoğrafı da AA ile paylaşılan fotoğraflar arasında yer alıyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:04
  1. Genelkurmay Başkanlığı
  2. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi

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