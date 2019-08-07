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Türkiye genelindeki 1,5 milyon şoföre 'iyi ahlak' genelgesi

Türkiye genelinde gelen şikayetlerin artması üzerineTürkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından şoförlerin uyması gereken kuralların hatırlatıldığı bir genelge yayımlandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:53
Türkiye genelindeki 1,5 milyon şoföre 'iyi ahlak' genelgesi

Taksi ve minibüs şoförlerinin karıştığı olaylar sonrasında Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu bir genelge yayınladı. Genelgede; 1,5 milyon şoförün uyması gereken kurallar hatırlatıldı.

Turistlerden fazla para isteyenler, kapısı açık gidenler...

Şoförlerle ilgili gelen şikayetler üzerine yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi;

"Gelen şikâyetler arasında taksi sürücülerimizin kısa mesafeye yolcu almak istememeleri, özellikle turizm bölgelerinde turistlere karşı fazla para talep edilmesi gibi olumsuz davranış sergilenmesi, şoförlerimizin yolcularla ve muhatapları ile konuşma üslubu, araç durmadan kapıların açılarak yolcuların güvenli bir şekilde inme ve binmelerine olanak sağlanmamasI ve kazalara sebebiyet verilmesi yer almıştır.

"Sigara içmeyin, alkol kullanmayın, tacizde bulunmayın"

Ayrıca şoförlerimizin araçlarda sigara içmesi, alkollü iken araç kullanması, trafik kurallarına uymaması, tehlikeli arac kullanılması, kapının açık seyredilmesi, yaz aylarında klimanın çalıştırılmaması, diğer ticari araç sürücüleriyle tartışma ve kavga edilmesi, yolculara kötü davranılması, yolcuların en kısa mesafe yerine uzun mesafeden götürülmesi ve dolaştırılması, taksimetre ücretinin üzerinde ücret talep edilmesi, yolculara taciz ve hakaret, toplu taşıma araçlarında yolculara nezaketsiz davranılması, yüksek sesle müzik dinlenmesi, yaşlı ve engellilere yardım edilmemesi şikâyetleri de gelmiştir.

Bu tür davranış sergileyen kişi sayısı çok az da olsa bu tür davranışlar, toplumun esnafımıza karşı olan güven duygusunu olumsuz yönde etkilemektedir.

Bundan daha da vahimi, bu tür davranışların turistler üzerinde bırakacağı olumsuz intibadır."

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:53
  1. iyi ahlak genelgesi
  2. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu

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