Genelge 81 ile gönderildi! Şehir içi toplu ulaşıma HES kodu zorunluluğu getirildi
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yeni koronavirüs genelgesiyle şehir içi toplu ulaşımda HES kodu zorunlu hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 il valiliğine yeni bir genelge gönderdi.
Şehir içi toplu ulaşıma HES kodu zorunluluğu
"Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" başlıklı genelgelerle birlikte, şehir içi toplu ulaşıma HES kodu zorunluluğu getirildi.
Seyahat kartları HES uygulamasına entegre olacak
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" genelgesi kapsamında şehir içi toplu ulaşım araçlarında kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına entegre olacak.