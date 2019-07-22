Genel Yayın Yönetmeni itiraf etti! Sputnik, Davutoğlu'ndan böyle intikam almış

yeniakit.com.tr

Gazeteci Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki geçtiğimiz günlerdeAbdullah Gül ve Ali Babacan’ın yanı sıra yeni parti iddiaları ile gündeme gelen diğer bir isim olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile özel bir röportaj gerçekleştirmişti.

Röportajın ardından kovuldular

Oğhan’ın kendisine ait YouTube kanalında Saymaz ve Beki ile birlikte Davutoğlu'nu konuk etmelerinin ardından 3 ismin Sputnik programları sonlandırıldı.

Gazeteci Yavuz Oğhan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Rus haber ajansı Sputnik ve RS FM'deki programlarının bitirildiğini duyurdu. Ayrıca Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile birlikte RS FM’de yaptığı programın da artık yayınlanmayacağını açıkladı. Oğhan’ın ekibindeki iki editörün de işine son verildiği öğrenildi. Davutoğlu ise röportajından ardından yaşanan işten çıkarmalara Twitter hesabından tepki göstererek "Bu kararın hiçbir izahı yok. Her kapıyı kapatsalar da biz yeni kapı açacak, susmayacağız" değerlendirmesinde bulmuştu.

Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!

Asıl nedeni itiraf etti!

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe ise Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki’nin işine son verilmesiyle ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.



Sansür ve müdahale yorumlarını reddeden Boztepe, "Davutoğlu röportajı kurumsal kararımızın hilafına yapılmış bir iş. Röportajın yayın politikamız gereği yapılmaması yönünde kararı biz Yavuz Bey’e ilettik, ancak buna rağmen yapıldı. Biz yayın politikamız gereği, Davutoğlu gibi bir figürü önemsemiyoruz ve açıklamalarının bizim üzerimizden yayılmasını istemiyoruz. Haber değerinin olduğuna inanmıyoruz. Bizim yayın politikamız bu ve yine bir yayın organı olarak hakkımız" dedi.

"Sputnik erişime kapatıldığında Davutoğlu Başbakandı"

Davutoğlu röportajını yayınlamamalarını ‘yayın politikası’na bağlayan Boztepe, başka bir paylaşımında ise itiraf gibi bir açıklamada bulundu. Gelen tepkilere cevap veren Boztepe, Sputnik’in erişime kapatıldığı 5 aylık dönemde Davutoğlu’nun başbakan olduğunu hatırlattı.

Boztepe paylaşımında "Davutoğlu, Sputnik’in gerekçesiz erişime kapatıldığı 5 aylık dönemde başbakandı. Konuyu, gadre uğrayan gazeteciler ve basın özgürlüğü bağlamında tartışanlar bu sebeple de yanılıyorlar." diye yazdı.

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni bu sözleriyle istemeden de olsa ‘Davutoğlu’ krizinin asıl nedenini itiraf etmiş oldu.

"Sputnik intikam aldı"

Boztepe’nin itiraf niteliğindeki sözleri Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde 5 ay süreyle erişim engeli yiyen Sputnik’in Davutoğlu’ndan bu şekilde intikam aldığı şeklinde yorumlandı.