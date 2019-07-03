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Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım’dan spor tesislerine inceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:56
Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım’dan spor tesislerine inceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan spor tesislerinde incelemelerde bulundu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa’ya ve gençlere kazandırdığı spor tesisleri ile gençlerin geleceklerine sahip çıkmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin spor yatırımları arasında bulunan ve gençlere hizmet veren spor tesislerini, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım inceleyerek, yetkililerden tesisler hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sırasında Yıldırım’a, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Müge Kuğu eşlik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve Daire Başkanı Müge Kuğu, ilk olarak yapımı tamamlanan Tefvik Lav Spor Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Miniklerin basketbol kurslarını inceleyen Yıldırım ve Kuğu, sonrasında tesisi gezerek incelemelerde bulundu. Tesisin yemekhane, misafirhane kısımlarını inceleyen Yıldırım ve Kuğu daha sonra Tarık Almış Spor Tesisleri’nde incelemelerde bulundu.


Yüzme kursunun verildiği tesiste, yetkililerden bilgi alan Yıldırım ve Kuğu, tesisi gezerek tesis hakkında bilgi aldı. Buradaki incelemelerini tamamlayan Yıldırım ve Kuğu daha sonra Fikri Bayrıl Spor Tesislerine geçerek incelemelerde bulundu. Tesisin misafirhane bölümlerinde de incelemelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, tesislerin sporcuların ihtiyaçlarını karşılayacak en üst sınıfta bulunduğunu belirterek, tüm tesislerin otel konforunda olduğunu belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde gençlerin geleceklerine yönelik büyük yatırımlarda bulunulduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:56
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