Genel Sekreter Yardımcısı Saltaş’ın acı günü Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salim Saltaş’ın annesi Makbule Saltaş dün öğlen saatlerinde Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya Köyü’nde vefat etti.

Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salim Saltaş’ın annesi Makbule Saltaş dün öğlen saatlerinde Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya Köyü’nde vefat etti. Saltaş, Karakaya Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.

Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salim Saltaş’ın annesi Makbule Saltaş için öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazına Vali Ali Arslantaş, AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır’ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların yöneticilerinin yanı sıra Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, meclis üyeleri, Özel İdare yöneticileri ile çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Makbule Saltaş dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi.

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