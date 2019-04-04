Genel Müdür Yardımcısı Serdengeçti’den Vali Soytürk’e ziyaret Emniyet Genel Müdür Yardımcısı M.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı M. Fatih Serdengeçti ile beraberindeki heyet Kilis Valisi Recep Soytürk’ü ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı M. Fatih Serdengeçti beraberinde Özel Harekat Başkanı Selami Türker ve Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Vali Recep Soytürk’ü makamında ziyaret ettiler. Genel Müdür Yardımcısı Serdengeçti, daha sonra Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses’i makamında ziyaret ettiği, bir dizi inceleme ve denetlemelerde bulunulduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.