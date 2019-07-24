Genel Müdür İçöz’den Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Genel Müdür İçöz mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesini sağlamak, toplumsal konularla ilgili kamuoyu oluşturmak ve gerçekleri araştırmak gibi çok önemli görevleri yerine getirmektedir. En zor şartlar altında dahi olsa bizlere haberi ulaştıran ve görevlerini büyük bir özveri ve hassasiyetle yerine getiren basın mensuplarımızın çalışmaları takdire değerdir. Bu duygu ve düşüncelerle; basın meslek ilkeleri doğrultusunda doğru ve tarafsız gazetecilik anlayışı çerçevesinde kamuoyunu aydınlatan tüm basın mensuplarımızın ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.”