Genel Müdür Aydemir’den Vali’ye ziyaret DÜZCE(İHA) – Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, Düzce Valisi Dr.

DÜZCE(İHA) – Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret etti.

Geçtiğimiz aylarda Kombassan Holding’e bağlı Divapan Entegre’ye Genel Müdür atanan Muzaffer Aydemir beraberinde idari işler amiri Cengiz Beşel ile birlikte Düzce Vali Dr. Zülküf Dağlı’yı makamında ziyaret etti.

Aydemir ziyarette Divapan olarak 2019 yılında yapacakları yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Vali Zükif Dağlı’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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