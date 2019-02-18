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Genel kurul mahkeme kararıyla iptal edildi

Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın geçen yıl yapılan genel kurulunun yürütmesi, açılan dava sonucu durduruldu

18 Şubat 2019 Pazartesi 20:27
Genel kurul mahkeme kararıyla iptal edildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığının geçen yıl yapılan genel kurulunun yürütmesi, açılan dava sonucu durduruldu.

Alınan bilgiye göre, mevcut başkan Osman Köksal Bahar'ın yanı sıra, Alaattin Toros, Engin Kızılkan ve Kemal Aydın'ın başkanlık için yarıştığı odanın genel kurulu, 4 Şubat 2018'de yapıldı.

Mevcut başkan Bahar'ın 406 oy ile yeniden seçildiği genel kurulun ardından 274 oy alan adaylardan Alaattin Toros, "genel kurulun usule aykırı yapıldığı, toplantıda bulunmayan kişiler yerine başkaların imza attığı, delegelerin oylarını baskı altında kullandığı" iddiasıyla İdare Mahkemesine dava açtı.

Zonguldak İdare Mahkemesi, genel kurulda, oda yönetimi ve denetim organlarının belirlendiğini, bu işlemin uygulanması halinde telafisi güç sonuçların doğabileceğini dikkate alarak, genel kurulun yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 20:27
  1. Genel kurul
  2. Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı
  3. Zonguldak

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