İlhan Kesici, CHP adayıyla ilgili yaptığı son dakika açıklama ile günün olayı oldu. Kesici, "Muharrem İnce aday olacak. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. Onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti." dedi.

ANAR'IN SAHİBİ İBRAHİM USLU'DAN OLAY TWIT

Muharrem İnce ismi son dakika olarak haber sitelerine düşünce bomba yorum ANAR anket şirketinin sahibi İbrahim Uslu'dan geldi. Uslu herkesin aklındaki düşünceyi yazıya döktü ve şu twiti attı:

"Eğer haber doğru çıkarsa, "CHP'ye genel başkan yapmadığınızı, Türkiye'ye Cumhurbaşkanı mı yapacaksınız" sorusuna ne cevap vereceklerini gerçekten merak ediyorum.."