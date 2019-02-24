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Genel Başkan Ateş’in Güneydoğu ziyaretleri

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş ve beraberinde ki heyet, Güneydoğu bölgesinde Cumhur İttifakı adaylarına destek vermek amacıyla bir takım ziyaretlerde bulundu.

24 Şubat 2019 Pazar 13:54
Genel Başkan Ateş’in Güneydoğu ziyaretleri

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş ve beraberinde ki heyet, Güneydoğu bölgesinde Cumhur İttifakı adaylarına destek vermek amacıyla bir takım ziyaretlerde bulundu.


Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir takım ziyaretlerde bulundu. Cumhur İttifakı adaylarının bulunduğu bazı şehir ve ilçeleri gezen Ateş ve beraberinde ki heyet, burada adaylara destek vererek çalışmalara katkıda bulundu. İttifakın ülkenin bekası için önemli olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Ateş, “Yerel seçimler ülkemiz için çok önemli bir yere sahip. Türkiye’nin Edirne’sinden Iğdır’ına kadar örgütlenmiş olan Akil Gençler olarak Cumhur İttifakı’na sonuna kadar desteğimizi sürdüreceğiz. İl ve ilçelerde adayları gezerek destek vereceğiz. Çalışmalarımıza Güneydoğu bölgesinde devam ettik. Burada gördük ki Cumhur İttifakı’na çok büyük bir destek var. Vatandaşlarımız devletin bekasını her şeyden önde tutuyor” dedi

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 13:54
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