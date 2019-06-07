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Genel af ceza indiriminde son durum ne son dakika Af yasası ne zaman çıkacak Erdoğan açıkladı

Binlerce mahkumun beklediği ceza indirimini içeren af yasasına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yeşil ışık yaktığı mahkum affı ceza indirimine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ceza indirimine ilişkin cuma namazı sonrası açıklaya yaptı. Genel af ceza indirimi af yasasına göre, 10 yıl hapis cezası alanın cezaevindeyatma süresi 6 yıl 6 aydan 5 yıla inecek. Peki genel af ve ceza indiriminde son durum ne? Af yasası ne zaman Meclise gelecek? İşte ayrıntılar...

07 Haziran 2019 Cuma 14:45
Genel af ceza indiriminde son durum ne son dakika Af yasası ne zaman çıkacak Erdoğan açıkladı

Binlerce mahkumun beklediği ceza indirimini içeren af yasasına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yeşil ışık yaktığı mahkum affı ceza indirimine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan ceza indirimine ilişkin cuma namazı sonrası açıklaya yaptı. Genel af ceza indirimi af yasasına göre, 10 yıl hapis cezası alanın cezaevinde  yatma süresi 6 yıl 6 aydan 5 yıla inecek. Peki genel af ve ceza indiriminde son durum ne? Af yasası ne zaman Meclise gelecek? İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, af yasası beklentisi içinde olan binlerce mahkum ve ailelerinin beklediği ceza indirimine ilişkin konuştu. Başkan Erdoğan, "Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde yanıtladı. Peki, af yasası kimleri kapsayacak? Af yasasının içeriğinde hangi suçlar olacak ve hangi suçlar af kapsamına alınmayacak? Başkan Erdoğan'ın açıklaması ardında kapsama alınacak suçlar ve infaz süreleri hakkında yapılan araştırmalara göre; Ceza infaz süreleri düşürülecek ve adli suçlarda infaz süresi yüzde 66'dan 50'ye çekilecek. Ceza infaz süreleri düşürülecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Adli suçlarda yüzde 66 olan bu sürenin yüzde 50'ye doğru çekilmesi üzerinde duruluyor. Bu düzenleme ile aynı zamanda 2004 öncesine dönülecek. 2004 yılında çıkartılan Ceza İnfaz Kanununa göre cezaevinde kalma süresi yüzde 66'a yükseltilmişti. 10 yıl hapis cezası alanın cezaevinde  yatma süresi 6 yıl 6 aydan 5 yıla inecek.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 14:45
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