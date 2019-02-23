Genç’ten istinaf teşekkürü

Trabzon’un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf Mahkemesi) kurulacak iller arasında Trabzon’un da yer almasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Bölge Adliye Mahkemesi’nin Trabzon ve bölge için hukuki anlamda çok önemli bir kazanım olduğunun altını çizen Genç, “Hem bir avukat hem de bir yerel yönetici olarak bu hizmetin şehrimize kazandırılmasının memnuniyetini yaşıyorum. Yüksek mahkemelerin iş yükünün azaltılmasına önemli katkılar sağlayan ve yargılamaların makul sürede tamamlanması hedefine hizmet eden Bölge Adliye Mahkemesi’nin şehrimize kazandırılması kararı için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’e, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya ve tüm milletvekillerimize teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Kamuoyunda istinaf olarak bilinen bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin yargıdaki iş yükünün azalması amacıyla 2016’dan beri faaliyet gösterdiğini belirten Başkan Genç, “Son olarak geçtiğimiz eylül ayında Konya ve Sakarya bölge adliye mahkemelerinin hizmete girmesiyle istinaf mahkemesi sayısı 11’e yükseldi. İnşallah Trabzon’da da 2019 yılı içinde hizmete girecek” diye konuştu.

İstinaf mahkemelerinin "ikinci derece mahkemeleri" olarak görev yaptığını ve ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf mahkemesine başvurulabildiğini belirten Başkan Genç, İstinaf Mahkemesi’nin yargıdaki adli ve idari dosyalarla ilgili yığılmaları önleyeceğini sözlerine ekledi.